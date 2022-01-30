本土天王吳宗憲的大女兒吳姍儒（Sandy）昨(29日)在台北文華東方酒店風光出嫁，另一半圈外CEO老公王陽開的帥氣正面也首度公開。當天現場邀來400多位賓客，金曲歌曲魏如萱、妹妹魏如昀都擔任婚禮歌手，前Tension成員「Raymond」胡恩瑞也久違獻「聲」，「從從」唐從聖稍早則透露這是他參加過最特別的一場婚禮，一對新人從頭到尾沒吃飯，坐在會場紅毯中央認真看每組表演嘉賓獻唱，體貼禮貌誠意十足。

吳姍儒昨與交往5年多的CEO男友王陽開戀情開花結果完成人生大事，受訪時吳姍儒透露因為老公個性比較內向害羞，就交由她與爸爸面對媒體，而這場婚禮星光熠熠，王偉忠、羅志祥、炎亞綸、小鐘、梁赫群夫婦、詹子晴夫婦、簡嫚書夫婦、Nono朱海君夫婦、黃鐙輝夫婦、小馬夫婦、金剛、小嫻、邵雨薇、曾沛慈等人都現身獻上祝福。

唐從聖發文。（圖／翻攝自從從唐從聖臉書）

表演節目方面，魏如萱獻唱〈Have A Nice Day〉，魏如昀則唱徐佳瑩的〈雛形〉，第一個發現吳姍儒和王陽開有曖昧情愫的前Tension成員胡恩瑞也上台唱〈My Dear〉，羅志祥低調上台致詞，而吳宗憲此時還為他加油打氣，說：「他只是體力好而已」，讓整場婚禮十分熱鬧。

唐從聖稍早貼出婚宴照片，笑說吳宗憲從主婚人變成主持人，有別於其他婚禮新郎新娘會跟家屬坐一桌吃飯，吳姍儒則和老公變成搖滾區觀眾，「新郎新娘全程沒有用餐，面對舞台端坐，專注觀賞表演，超有禮貌的態度前所未見！」透露出吳姍儒在婚宴中的小巧思，引來網友說：「應該是全台灣..最捧場最認真看表演的一對新人了」、「新人竟然全程沒用餐、專心看表演、貼心的程度可想而知啊！」。