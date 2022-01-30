大陸、香港通關因疫情仍未能恢復，兩地走私活動頻繁。香港海關去年的執法案件有8323例，被捕人數5143人，兩者較2020年數字分別上升3％及26％。其中，大陸與香港之間海上走私物品貨值升幅尤為明顯，去年數字達21.78億（港幣，下同，約台幣78億），較2020年上升2.8倍。香港偵破的走私案件中，約94％涉及大陸與香港之間的走私活動。

香港2021年有4008例私菸案，較2020上升27％；被捕人數為3553人，按年上升42％。檢獲逾4.27億支懷疑私菸，應課稅值約8.15億元，以數量計多於過去20年任何一年的單年檢獲量，並超越過去4年多檢獲量的總和。去年最大宗案件檢獲4700萬支懷疑私菸，市值約1.3億元，該案也是過去20年以來最大宗走私香菸案。

香港海關去年偵破233宗輸入或輸出未列艙單貨物而違反《進出口條例》的案件（走私），較2020年上升33％；被捕人數264人，下跌7％。檢獲物品總值23.45億元，按年上升1.9倍。其中，截獲大陸與香港之間海上走私物品貨值升幅尤為明顯，去年數字達21.78億元，較2020年上升2.8倍。去年偵破一宗海關有紀錄以來最大案件，檢獲市值12億港元貨品。

整體而言，香港偵破的走私案件中，約94％涉及大陸與香港之間的走私活動，以貨值計，食物檢獲量最多，達到5.63億元，佔總數25.3％。

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