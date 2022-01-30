警方起出毒品及相關證物。（高市鹽埕警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

一對年輕的毒鴛鴦農曆年前躲在某小旅館吸毒，高市鹽埕分局掌握情資、上門逮人，起出安非他命、一粒眠、吸食器等相關證物。被逮的黃姓男子自以為行跡保密，仍被警方上銬帶回，大喊「五告衰！要在牢裡過年無法與家人團圓了！」。

鹽埕警分局建國四路派出所28日深夜掌握七賢路上一處旅館內、疑似有人吸食毒品，派員前往發現，有一間房間內聲音吵雜且傳來陣陣不明濃厚刺鼻味，即刻敲門盤查，當場查獲一名81年次黃姓男子及一名84年次葉姓女子涉嫌吸毒，起出二級毒品安非他命1.1公克、三級毒品一粒眠0.7公克、毒品吸食器、電子磅秤以及夾鏈袋等證物，訊後將2人依違反毒品危害防制條例、毒品通緝及槍砲彈藥通緝等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方查出，黃男2020年110年11月12日遭台南地檢署發布槍砲彈藥刀械管制條例通緝，葉女則是2022年1月26日才遭高雄地檢署發布毒品危害防制條例通緝在案。

起初黃男見其身分暴露且吸食、持有毒品，心神不寧，對警方提問吱吱唔唔、眼神飄忽，在員警技巧性偵訊下，主動交付毒品以及吸食器等證物。警方隨後再對其他房客查證，更發現葉女也遭通緝在案但不自知，兩人當場遭警方上銬逮捕帶回。臨走前，黃男還喊「五告衰！要在牢裡過年無法與家人團圓了！」。

鹽埕分局呼籲，春節連續假期警方不會鬆懈，查緝毒品犯罪將會持續嚴格執行，絕不放縱任何毒品來危害到民眾健康。