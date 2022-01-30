根據中智諮詢發佈的資料，過去10年大陸企業的平均調薪率呈現下降趨勢，但2021年數字有小幅提升，從2020年6.3％上升到6.7％。由《第一財經》YiMagazine發起的「2021年公司人薪酬福利大調查」也進一步驗證薪資小幅回升趨勢。在1546位受調查者中，去年有超過7成薪酬上漲，近一半的人薪酬漲幅在10％以內；而薪酬不變和降薪占比各為15.98％、13.44％，較上年有所下降。

中智管理諮詢總經理周晶指出，這種小幅回升也許只可被理解為疫情衝擊後的短暫復甦，預測2022年整體調薪率將下降到6.5％，一個需要面對的現實是，大幅漲薪的可能性未來在大部分行業都不大。他說發達國家也就是2％到3％調薪率，好在哪怕未來大陸國內薪酬漲幅只有5％到6％，和發達國家相比也不低。

此外，從企業角度來說，員工收入變動就意味人力成本的提升。中智諮詢資料顯示，A股上市公司人均人工成本平均值從2016年的12.94萬元（人民幣，下同）上漲到2020年的15.94萬元。這也導致企業對人力成本的管控愈發嚴格。

也因此，企業受薪族也普遍降低對年終獎的預期。30.66％表示與2020年相比，年終獎金額不變（含預計），21.54％的人表示2021年沒有年終獎（含預計）。