國1南向198公里，3小客車追撞事故占內車道，1人受傷，回堵3公里(高公局提供)

今（30）日是小年夜，高公局表示，上午國1南向由於發生2件小客車追撞事故造成國1南向湖口至新竹、王田至彰化系統壅塞；另國1高架南向楊梅端等車多行車緩慢。預判今日下午重點壅塞路段是國5南向南港系統-頭城等路段。

高公局表示，上午9點47分於國1南向88.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約1公里；10點30分於國1南向198公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10點57分排除，造成後方車流回堵約3公里，影響整體車流甚鉅。

高公局提醒民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形；建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞；注意天雨路滑，小心行車，務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。

最後，為避免塞車並分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量25.4百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期流量範圍內。