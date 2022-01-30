據《2022虎年春節百度熱搜大數據》顯示，2022年1月搜索熱度最高的10個過年休閒活動中，除了看電影、滑雪和泡溫泉，剩餘7個都是必須團體參與才能完成的項目。值得注意的是，劇本殺已經成為熱門的抱團過年娛樂活動，熱度超過了KTV甚至是過年的經典活動打麻將。

記憶裡過年原本應該是團圓熱鬧。但面對疫情反復下，「就地過年」成為2022春節大陸網路的第2大熱搜話題，很多大城市的孤獨年輕人春節無法回家，也想透過「抱團」獲得一群人創造年味的機會。

根據DT財經報導，劇本殺已經成為「新式過年」的一種方式。在上海就業第一年、今年要就地過年的周周（化名）就表示，打算今年過年帶朋友去玩劇本殺，「像KTV、吃火鍋這種傳統活動，大家其實都膩了」，而且玩劇本殺可以避開大家很不喜歡的套路、套話等等，都專注在玩上面反而更容易瞭解對方。

而透過《2022虎年春節百度熱搜大數據》調查顯示，2022年1月搜索熱度最高的10個過年休閒活動，具體排名依序為聚會轟趴、看電影、滑雪、聚餐、劇本殺、桌遊、泡溫泉、密室逃脫、KTV、打麻將。