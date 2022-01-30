農曆春節將近，為防堵非洲豬瘟入侵臺灣，移民署北區事務大隊臺北市服務站與臺北市專勤隊等移民官日前同赴臺北火車站，藉由發放春聯之際，向移工朋友宣導春節假期勿違規輸入及攜帶來路不明的肉製品及再製肉品，如臘肉、肉鬆、火腿、香腸等，以免觸法。

臺北市服務站主任蘇慧雯及臺北市專勤隊隊長林財榮，日前率移民官前往臺北火車站大廳，藉由移工朋友施打COVID-19疫苗時，發送春聯也實施防範非洲豬瘟宣導，春節糕餅、禮盒等經常含肉製品，因此特別提醒移工朋友千萬別輸入或攜帶入境，「Keep African Swine Fever at bay!」(中譯：防堵非洲豬瘟入境)。

移民署北區事務大隊臺北市服務站與臺北市專勤隊等移民官日前同赴臺北火車站，藉由發放春聯之際，向移工朋友宣導春節假期勿違規輸入及攜帶來路不明的肉製品及再製肉品。(移民署提供)

此外，自非洲豬瘟爆發以來，臺北市專勤隊及服務站即前往臺北市257間東南亞小吃店及雜貨店一一拜訪，提醒店家切勿進貨來路不明之肉製品，宣導臺灣法規及罰則，有新住民朋友表示：現在才知道原來罰則這麼重，日後會多加注意！同時也透過新住民及移工團體的關懷網絡，隨時發送防範豬瘟相關電子訊息，更持續舉辦各項新住民多元文化活動，迄今宣導已觸及3萬7,000餘人。

蘇慧雯表示，這次到臺北火車站辦理拍照送春聯等好禮活動，許多移工朋友非常主動熱情，也表示會跟同鄉移工朋友宣傳要注意來歷不明的豬肉製品，包括香腸、火腿、肉鬆及含有豬油的糕餅類製品等，可打專線0800-039-131通報。

林財榮呼籲，移工朋友千萬不要從國外疫區違規輸入肉製品、不要網購產地不明的肉製品，也請國外親友不要寄送肉製品包裹來臺，若違規輸入肉品，最高可處7年有期徒刑併科新臺幣300萬元罰金，情節重大將遭限令出境，違規攜帶入境第1次處新臺幣20萬元罰金，第2次處新臺幣100萬元罰金；另外也特別提醒，若收到不明國外肉製品請丟垃圾桶，勿丟廚餘桶，共同守護臺灣食安、安心過好年！

圖說1：移民署臺北市服務站主任蘇慧雯(左二)及臺北市專勤隊隊長林財榮(左五)至臺北火車站大廳進行防範非洲豬瘟宣導。

圖說2：移民署移民官至臺北火車站發放春聯同時向移工朋友宣導勿攜帶違規肉製品入境。