新北市新店區清潔隊員駕駛29日晚間7時許進行資源回收車執勤，車輛仍在行進中，一名楊姓民眾卻突將整袋資收物拋上車斗，駕駛見狀連忙制止其危險行為，楊子不滿持棍棒敲擊車體，更打開車門朝駕駛數度揮拳，駕駛當場血流如注，送醫後有鼻骨骨折及腦部鈍傷情況，案發後清潔隊即刻報警處理，並對楊子提出妨害公務及傷害告訴。

新北市環保局表示，嚴正譴責暴力，希望市民朋友在準備過年歡聚的同時，也能給予犧牲假期加班收運的清潔隊員們更多耐心及鼓勵，勿讓一時情緒造成清潔隊員的傷害。

新店區清潔隊同仁執勤時遭民眾數度揮拳，導致隊員當場血流如注，經送醫後有鼻骨骨折。（新北市環保局提供）

同樣在29日，板橋區三民路也發生另一起收運垃圾意外，晚間8時許，一輛循線垃圾車行經板橋區三民路，收運途中後車斗突竄出火苗，疑似因所收垃圾中含有鋰電池，經過擠壓後起火，清潔隊員發現後緊急停靠路旁，並使用滅火器處置後，迅速控制火勢，幸無造成人員或車輛損傷。

環保局表示，春節期間，家家戶戶忙於大掃除清垃圾，垃圾量較平日增加，呼籲民眾等候倒垃圾時應保持耐心，理性處置；另針對電池、香枝紙錢、高壓瓶、瓦斯罐等易燃物，應做好分類及妥適處理，以免發生危險，讓春節垃圾收運平安順利。

環保局也再次提醒，嚴禁將易引發爆炸或火災的高壓瓶、瓦斯罐、電池等直接丟入垃圾壓縮車內，其他如粉末、香枝金紙等易燃物或水銀溫度計、腐蝕性液體等危險物品也應妥善處理後包妥交付清運，若對各類物品處理及交付方式有不清楚的地方，可上「回收物品易查通」網頁（https：／／recycle.ntpc.gov.tw／Article／Page／16 ）查詢，垃圾清運時間及收運點查詢請搜尋「新北樂圾車」網站（https：／／crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw／ ）。