五堅情主持虎年過年特別節目寫春聯送給聽眾。（Hit Fm聯播網提供）

Hit Fm聯播網虎年過年特別節目「群星賀歲虎年到」除夕由人氣團體五堅情打頭陣，提到五堅情將登上萬人大舞台舉辦演唱會，團長邱鋒澤說大家一直處於亢奮的狀態，蓄勢待發，期待呈現給大家最完美的演出，接下來也會有五堅情新專輯的簽唱會，希望大家多多支持。黃偉晉趁機宣傳，希望大家拿到壓歲錢要好好花刀口上，賴晏駒（小賴）則笑說，是在暗示我們就是刀口嗎？黃偉晉表示，沒錯，請多多支持他個人首張專輯《CreaLife》跟五堅情的新專輯，最好演唱會的票也買起來。

陳零九在節目歌單中選了〈零距離〉，這首歌是在他疫情隔離時跟團員以視訊方式所創作的歌曲，小賴安排了新歌〈Perfect Clown〉給聽眾，小賴形容這是讓他最「開」的一首歌曲，黃偉晉歪樓笑稱，小賴平常不是就很開嗎？小賴接著說，平常都開別的地方，這次新歌是往內心深處打開，大家不要再想歪了。小賴在MV裡淚崩，因為聽到對戲的演員在耳邊說了一句話就馬上爆哭，黃偉晉笑問「他是不是說你醜八怪？」小賴回擊，「你才醜八怪！」小賴也解答，那位演員是說「你真的辛苦了！」就覺得內心充滿感動，情緒跟眼淚都湧上來。

五堅情在節目中推薦新歌〈Be a Liar〉，歌曲訴說著即使已在愛情中受傷害，但寧願受傷好過聽到真相，在愛情裡面顯得很卑微，但因為不想失去這個人就繼續騙自己，只為了跟這個人在一起。黃偉晉爆料小賴就是這類型的人，被小賴質問憑什麼代他回答。邱鋒澤也說，小賴就是卑微的傢伙，小賴竟回，「邱鋒澤跟我也是同一類型的好不好！」讓邱鋒澤無法反駁的說，「我不反對，我是這樣的人沒錯！」

黃偉晉無法在愛情謊言中裝沒事，一定會立刻爆炸，陳零九也坦言自己年輕時比較容易爆炸，最失控的一次是摔手機，但摔了一次後，他就決定不要再摔手機，因為很糗，摔了以後要自己撿回來，還要再花錢修理，划不來啊！但他解釋，會爆炸是當下情緒需要一個出口，沒有要傷害人的念頭，手上拿著手機就往下砸了。

Hit Fm聯播網虎年過年特別節目除夕由人氣團體五堅情打頭陣，初一邀請國民老公瘦子E.SO跟國民長孫盧廣仲，初二「五福臨門」旺福、告五人大吐樂團秘辛，初三Karencici跟J.Sheon讓您SWAG一整年！初四黃宣、李權哲、LINION三帥集結，從除夕開始到大年初四（1／31～2／4），每天下午1點播出虎年過年特別節目「群星賀歲虎年到」，並於當天晚上11點精彩再重播。