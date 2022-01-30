春節設禮物盒燈飾。（新北市水利局提供）

燈飾營造鴨母港溝營造喜慶氛圍。（新北市水利局提供）

蘆洲鴨母港溝左右岸堤牆上炮仗花已陸續開始綻放。（新北市水利局提供）

新北市蘆洲鴨母港溝左右岸堤牆上炮仗花已陸續開始綻放，加上原已盛開的馬纓丹，勢必為鴨母港溝周遭增添亮麗景緻，再搭配鴨母港溝特有的夜間光雕秀及特意於春節設置的禮物盒燈飾，將為夜晚的鴨母港溝營造喜慶氛圍，讓在週圍運動、散步的民眾可以提升視覺上的享受！

新北市政府水利局近3年來在整治鴨母港溝萬福橋至中原橋段成功後，使河水不惡臭，更於去年年底設置璀璨浪漫的光雕作品及精心種植周圍各類植栽，植栽的綠美化不論是母溝渠底內有種植百慕達草、牛筋草、咸豐草、水竹葉、水蓑衣及過水長沙等水生植物，或是鴨母港溝人行步道周邊種植的炮仗花、紫藤花、紫色馬纓丹等各類植栽，已將昔日髒亂不堪的鴨母港溝翻轉成現今適合一家大小休閒散步的好去處，環境的改善更是吸引各類鳥兒蝴蝶前來活動，仔細看河道還可以發現成群的白鷺鷥及燕子到渠道水棲地造訪呢！

其中左右岸炮仗花將於今年農曆春節期間開花，炮仗花為春節的象徵，每逢一月下旬登場，一串串炮仗花蔓延在左右岸兩側各約250公尺鴨母港溝周邊堤牆上，超過160株炮仗花將形成亮橘色花海，加上將近200盆的紫色馬纓丹勢必為鴨母港溝周遭增添亮麗色彩，打造綠美化的城市花園。

新北市政府水利局為營造新年燈飾喜慶氛圍，特意規劃將歡樂耶誕城展演燈飾禮物盒於展後再度活用，添加喜氣元寶爆竹燈飾後移置鴨母港溝萬福廣場，結合所設置光雕點亮萬福廣場，增添鴨母港溝新年氣氛，鴨母港溝春節禮物盒燈飾從過年前一路展出到228連假，用限定的節慶燈飾希望在春節期間吸引遊客到蘆洲一睹鴨母港溝整治後的風采，帶給居民煥然一新休憩散步的好地方，歡迎市民朋友們能前往散步活動欣賞！