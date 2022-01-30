根據農糧署統計今年二月將可採收的高麗菜還有525萬株。（周麗蘭攝）

高麗菜正值盛產期，受疫情影響，餐廳、飯店等用餐場所客數縮減，因市場需求量減少，近期蔬菜價格偏低，雲林縣府啟動3項調節措施，包括加強收購加工、媒合外銷出口、規畫團購，也呼籲民眾農曆春節除了大魚大肉，請多食用新鮮蔬果。

西螺果菜市場29日蔬菜交易量1586公噸、平均交易價格每公斤19.3元，其中葉菜類交易量656公噸、均價12元；根莖類交易量572公噸、均價21.4元；花果類交易量321公噸、均價31.5元。

西螺果菜市場統計，交易量前10名作物為甘藍（高麗菜）、蘿蔔、包心白菜、軟梗大蒜、牛番茄、大芥菜、甜玉米、菠菜、胡蘿蔔、粉蔥。高麗菜交易量322公噸、均價7.5元。

較前一日價格稍漲的蔬菜有胡瓜、苦瓜、甘藍、土白菜、小白菜、青江白菜、大芥菜、小芥菜、茼蒿、油菜、大心菜。

雲林府農業處長吳芳銘表示，根據甘藍育苗場統計資料，去年11月下旬出苗量多達786萬株，該批預計採收時間是今年1月下旬，超出600萬株，達紫色警示燈號；去年12月上旬出苗量525萬株，預計採收時間今年2月上旬，警示燈號是黃色。

吳芳銘說，因應高麗菜量產，為保障農民收益，啟動3項穩定菜價措施，一是加強收購加工措施，縣府自去年配合農糧署辦理高麗菜收購加工措施，至今收購近1000公噸，超過原採購目標量，將再爭取農糧署提高採購量至1700公噸。

吳芳銘說，第二項措施是媒合貿易商出口至香港、洛杉磯、新加坡、馬來西亞等地，內外銷分流，減輕國內市場壓力。第三項作為是配合縣內農民團體推出團購措施。

縣長張麗善表示，近期氣溫較低，高麗菜可能生長減緩、延後採收，縣府將持續注意生產及價格狀況，研擬相關產銷調節措施，也呼籲農委會重視疫情威脅恐影響學校團膳供菜事宜，請提前研擬相關因應措施。