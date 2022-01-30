主播出身的蔡尚樺成功轉型為主持人，在節目《全民星攻略》、《全明星運動會》表現亮眼，蔡尚樺不只有超夯人氣，還被網封為「最正主播」，不過蔡尚樺昨（29日）則曬照並發文問：「這張照片右邊臉頰是不是腫一包」，原來蔡尚樺趁年假一口氣拔了4顆智齒，其中一顆還已發炎6、7年，去年一度嚴重到差點蜂窩性組織炎，而過程中需要插鼻管、全身麻醉，也讓蔡尚樺直呼：「我真的怕到不行」。

蔡尚樺曬出近照，發文就寫下：「這張照片右邊臉頰是不是腫一包 因為我趁年假全身麻醉一次拔了4顆智齒！」蔡尚樺表示，她有顆智齒已經發炎6、7年，每次都因為太害怕、下不了決心處理，去年一度嚴重到差點蜂窩性組織炎，甚至骨頭有一小塊被侵蝕到。

經過醫生評估後，蔡尚樺決定一次解決、拔4顆智齒，蔡尚樺回憶：「一早7點半就先去急診PCR，第一次要插鼻管全身麻醉我真的怕到不行，而且又因為前晚開始空腹血管特別沉，護理師一開始在手背插針還找不到血管！完全是又痛又緊張，所幸麻醉昏迷後就像進入一個深沉的夢境，我也真的做了一個夢，隔了一個半鐘頭被叫醒：『尚樺醒來囉！你可以自己呼吸了』幽幽轉醒那刻，我試著呼吸，然後驚恐的發現完全無法吸到空氣，不管是鼻子還是嘴巴都吸不到，我就像溺水的人，手卻只能虛弱無力的試圖拍床板求援！」所幸隨著麻藥效力漸退，蔡尚樺終於慢慢恢復，但抽出鼻管那刻，蔡尚樺仍直呼：「鼻腔和喉嚨還是超乾痛，拿衛生紙一擦流了一點鼻血」。

蔡尚樺身體逐漸恢復後，醫師拿裝著4顆智齒的夾鏈袋給蔡尚樺，她看完後直呼：「看了真是驚呆了！！！每一顆都超大、超完整還真是長這樣，當下我就跟我媽說：『身體髮膚受之父母，我把它們做成項鍊給你戴好了』」，蔡尚樺也慶幸，拔完智齒後沒感覺到痛，但她臉頰卻腫起來了，蔡尚樺只希望能趕快恢復瘦小臉。