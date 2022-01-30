花蓮縣文化局特別邀請國內知名燈光設計師陳怡彰，以光為設計元素，將歷史建築「曙光橋」重新形塑為夜間廊道，每天傍晚5時亮燈。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局特別邀請國內知名燈光設計師陳怡彰，以光為設計元素，將歷史建築「曙光橋」重新形塑為夜間廊道，每天傍晚5時亮燈。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

連結花蓮港與太平洋公園的歷史建築「曙光橋」，是民眾迎接每日第一道曙光的景點，也是運動休閒好去處，由於該橋夜間使用度高，花蓮縣文化局特別邀請國內知名燈光設計師陳怡彰，以光為設計元素，將木橋重新形塑為夜間廊道，每天傍晚5時亮燈後，走在橋上彷彿置身時光廊道，在遠處欣賞則能感受由光影交疊出的歷史美感。

曙光橋位在花蓮市美崙溪出海口，過去曾是舊台東線鐵道臨港線專用橋梁，當時稱為「米崙溪橋」，後來隨著北迴鐵路竣工、花蓮車站西遷，整個鐵路業務跟著遷移，昔日臨港線鐵道及鐵橋也就跟著荒廢。

直到2000年，時任縣長王慶豐規畫全長4公里的「南北濱自行車道」，以南濱公園為起點，北沿著舊臨港支線至北濱公園，再沿舊鐵道至花蓮港北側管制站，獲中央經費補助及台鐵同意土地使用，將舊鐵橋鋪上木棧道，並以其迎接第一道曙光的位置而命名「曙光橋」，22年來，已成自行車及行人通行的橋樑，2005年3月也被登錄為花蓮縣歷史建築。

由於曙光橋在夜間有眾多民眾健走慢跑，加上地理位置特殊，花蓮縣文化局考量該橋夜間使用度，及期望提升整體城市空間的光環境，邀請著名燈光設計師陳怡彰，在曙光橋上進行城市空間光環境策展。

陳怡彰以「曙光．充能再現」作為策展主題，以「光」為設計元素，利用光的重新規畫，將曙光橋原有木結構作為載體，透過燈光設計讓橋上的木結構在夜間產生光影交疊的美感，不論是行走在橋上，或從遠處欣賞，都能產生不同的光環境體驗。「充能再現」則為曙光橋從清晨曙光到日暮西下的時間都充滿正能量，讓民眾迎接城市的夜晚，漫步其中感受來自光的能量。

文化局從去年底開始進行設計、布展，趕在農曆春節前完成的「曙光．充能再現」，是座大型的城市空間光環境作品，同時也是曙光橋的常設展，即起每天傍晚5時開始亮燈，隔日清早熄燈。