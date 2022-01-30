【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會｜2022.01.30

中央流行疫情指揮中心今天公布本土新增14例，境外確診個案40例，沒有新增死亡。本土個案中均以兩幼兒園最嚴重，分別是加貝爾、與礁溪長榮延伸的高雄諾貝爾幼兒園相關各新增5例。另外亞旭2例、西堤1例、高雄港相關1例。由於宜蘭礁溪長榮的案件轉移到高雄，指揮官陳時中表示，現在的社區風險在高雄。

指揮中心表示，亞旭集中檢疫所2個案是在集中檢疫所陰轉陽、西堤1個案則是舊案17972的男友、高雄港1例也是接觸者家人陰性轉陽性。以及1例為高雄諾貝爾幼兒園幼童的姑姑，這5例均為陰轉陽個案，對社區風險低。

至於5錢都火鍋店相關延伸，有4個是美甲工作室相關，1例是桃園加貝爾幼兒園學童的爺爺。

指揮官陳時中表示，宜蘭礁溪長榮的案件轉移到高雄了，高雄幼兒園這兩天進行全員採檢，昨天驗出4名幼童確診，今天該幼兒園再增一例陰轉陽確診案例，為幼童的姑姑，累計高雄諾貝爾幼兒園已有6人確診，個案在社區的風險相對是在高雄。

陳時中表示，今天高雄港相關多了1名，為案18875的家人，案18823。

另一個是桃園，西堤餐廳吃飯增1例確診，最早1月7日染疫公司員工經過全面採檢後，因案17972確診，當時大量匡列，居家期滿前驗出一名因轉陽案18826，是案17972的親密接觸者，對社區沒有影響。整體看起來西堤延伸陸續解除隔離，聯邦銀行也相對穩定。

桃園錢都餐廳與加貝爾幼兒園相關，幼兒園原本匡列的案18530的爺爺，下課後到爺爺家，待了一陣子再回家，爺爺也是陰轉陽，對社區風險不大。

另外，同樣是加貝爾相關的美甲美睫工作室群聚，陳時中表示，是比較需要擔憂，由於案18677，三天前屬於不清楚的個案，雖然職場大量匡列為陰性和案18825同時到案18634開設的美甲工作室，那天清查起來共5人同去，5人都確診。公司查過之外，4個朋友都在同一個公司上班，屬於小企業家庭化公司，都是同公司員工，其中有3人居住地點相同，但還是要持續匡列親密接觸者。

在亞旭自貿園區中增加2名員工，都是在居家隔離期間與期滿採檢確診，源頭就已經被匡列，檢疫期滿從陰轉陽，對社區影響小。

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增54例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及40例境外移入(8例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、8例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(8例)、英國(5例)、中國(4例)、越南(3例)、柬埔寨(2例)、澳大利亞、香港、法國、日本、南非、菲律賓、加拿大及匈牙利(各1例)移入；另10例調查中。入境日介於今(2022)年1月14日至1月29日。