有民眾在地方臉書社團指出，有人穿著神明裝，到住家外頭要錢要求買東西，不從還吐檳榔渣，氣得向派出所報案，警方隨即在附近找到該名穿著神明服男子，他自稱衣服是自購，是利用過年期間到處來販售餅乾，由於報案民眾不提告，已經告誡不能強迫人家購買。

有民眾在高雄大寮區地方臉書社團PO文，內容提到29日有人身著神明裝，挨家挨戶就到民宅敲門要錢，不給還會把檳榔渣吐在人家門口，氣得報警請警方來處理，文章一出也引發不少鄉親回應。

轄區大寮派出所表示，民眾有立刻撥電話到派出所，請員警過去處理，也隨即在附近找到該名穿著神明服的55歲的洪姓男子，他自稱衣服是自購，是想利用過年期間到處來販售餅乾，不隸屬任何廟宇，事後，報案民眾選擇不提告，警方也告誡洪男不可強迫民眾購買，也不能亂吐檳榔汁，並將人勸離，警方表示，這是近期首次接獲有民眾報案，也提醒切勿強迫推銷，否則可能觸犯強制罪。