工研院研發的玻璃奈米孔洞材料可客製化製成多元商品，如壁磚、棋盤、棋子。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院在環保署支持下，將廢棄液晶顯示器（LCD）中的面板玻璃，改質為玻璃奈米孔洞材料，透過精密製程調控，使材料擁有智能調溼特性，可自動偵測環境進行空氣溼度調節，減少黴菌、細菌等微生物孳生，不僅可作為建材使用，還能做成棋盤、檯燈、杯墊等多元形態產品，提升居家生活環境。

工研院材化所所長李宗銘表示，台灣每年約產生8000公噸的廢棄液晶面板，其中面板玻璃佔液晶面板90％以上的重量，過去廢棄面板玻璃主要被當作混凝土添加物，利用價值不高。工研院利用面板玻璃本身具備多種金屬氧化物的特性，積極開發創新玻璃奈米孔洞化技術。

工研院藉由導入特定改質配方，搭配精準熱處理製程調控，將廢面板玻璃轉化為具有高金屬吸附效能的新型玻璃奈米孔洞材料，不僅能用於電鍍製程廢水處理，還能用於居家調濕建材，賦予廢棄面板玻璃嶄新面貌。

工研院開發的玻璃奈米孔洞材料，是利用精密的孔洞調控技術製成，具有高細孔容積優勢，攤開一克粉末就有相當於半個籃球場大小的吸附面積，具有相當出色的調濕及除臭效果，且產品穩定性高、可多次重複使用，無須耗能便可自動調節濕度，搭配除濕機可達到加乘效果，既經濟又環保，更能減少碳排。

工研院研發團隊也將材料用於電鍍製程水處理，並已在彰濱工業區實際運轉，經過玻璃奈米孔洞材料處理的電鍍製程水，不僅可以重新回到製程使用，被吸附在材料上的重金屬經過脫附後可重新煉製再用。

更重要的是玻璃奈米孔洞材料亦能重複使用，協助產業循環使用水資源並減少3分之1重金屬汙泥的產生，預估可創造1.2億元以上的循環經濟價值。此項創新技術曾獲全球百大科技研發獎及綠色科技特殊貢獻獎。