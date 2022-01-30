台中市近年積極發展足球運動，自市長盧秀燕上任以來，獲得多項足球優秀佳績，並積極推動國際標準足球賽事場地。全台首座足球運動休閒園區今年將動工，全案已於去年3月核定，總計畫經費達12.78億元。其中，台中市政府已編列預算7.78億元，中央補助5億元，目前已經積極辦理規劃設計當中，未來除了支持各級足球隊平時訓練或市民休閒使用外，也將作為國內外大型足球競賽活動的專用競賽場，積極推動台中市足球運動風氣及帶動運動產業，促進台中運動發展。

運動局指出，去年台中足球獲得多項優秀成績，包括台中藍鯨女子足球隊勇奪2021台灣木蘭足球聯賽總冠軍；台中男子足球隊榮獲全國運動會2連霸金牌；青年高中勇奪五人制足球首座冠軍；在職業足球方面，在台灣企業甲級足球聯賽中有璉紅台體、台中FUTURO二隊長期參與賽事，盧市長上任後也力推幼兒迷你足球運動，目前已經逐步推廣至台中29區，近期也在山城和平區、東勢區籌辦迷你足球活動，深獲家長好評。

運動局長李昱叡表示，台中市地區足球團隊於辦理賽事時約達百支隊伍，足球人口超過萬餘人，幼兒足球正如雨後春筍般的發芽茁壯，為提升運動人口與風氣，落實「酷城市、酷運動」，盧市長上任後積極發展台中足球運動，已於北屯區太原足球場舉辦足球聯賽及兒童足球節等大小型活動，並於台中市大里區大仁段及西屯區福和段相繼完成兩座8人制足球運動場，鼓勵市民與親子參與足球運動，厚植台中基層足球文化。

運動局說明，台中市足球運動休閒園區占地約4.7公頃，將興建1座6000席以上的國際賽事規格11人制足球主球場、11人制足球練習場1座及5人制足球場2座，去年已啟動工程規劃設計，預計今年底前開工，屬國家級重大運動建設。

李局長進一步指出，台中市是人口數第二大城市，繼之前中山足球場之後，可謂全台首座足球運動園區，完工後可舉辦亞洲足球聯盟以上等級的國際賽事，讓台中足球運動持續向下扎根，感謝足球運動界、各級民代、各局處、各相關單位支持合作推動，後續將積極加速建設，提升足球運動發展。