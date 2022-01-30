屏東也遭攻陷 潘孟安：5歲女童確診 14:032022/01/30 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東傳確診？屏縣長稍後將開直播說分明。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄港群聚燒到屏東？潘孟安最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 新冠肺炎疫情持續延燒，屏東縣長潘孟安表示，受到高雄幼兒園群聚影響，屏東縣1名5歲女童確診。 直播》疫情燒！全台1.6萬人隔離過不了年 陳時中最新說明 社評／冬奧若良性互動 兩岸更應互信 #新冠肺炎 #台灣 #高雄港 #屏東 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 易學大師劉君祖卜卦 機智掌舵 虎年國運拚否極泰來 04:102022/01/30 政治要聞 賴清德與美政要專家晤談 聚焦國安、防疫及經濟 08:362022/01/30 政治 中國駐美大使：台灣問題是中美最大的火藥桶 04:102022/01/30 焦點要聞 國戰會論壇》世界客家博覽會可為兩岸關係融冰（古明章） 13:432022/01/30 海納百川 美持續對中冷戰 但緩打台灣牌 04:102022/01/30 時論廣場 鹽埕新樂街夜市 過年再現搶租熱 04:102022/01/30 地方新聞 屏東某醫院助理惡意倒會 捲5000萬落跑 04:102022/01/30 社會新聞 徐思文快評》蔡政府對立陶宛撒錢觀火 11:512022/01/30 快評 賴清德視訊 裴洛西力挺台灣參與WHO 04:102022/01/30 焦點要聞 過境舊金山 賴清德和蕭美琴共進午餐 08:562022/01/30 政治 一張籤詩蓋一座國家歌劇院 吳春山登台開唱助社福 12:062022/01/30 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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