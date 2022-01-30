春節期間嘉義製材所展覽持續開放參觀。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

今年春節假期長，嘉義文化創意產業園區於農曆初一至初四舉辦文創市集，有近百攤手作、美食、小農擺攤，嘉義市政府匯整春節期間的熱門旅遊景點、藝文展覽活動等資訊，在「愛嘉義app」都可查詢到。

嘉義市政府表示，春節期間嘉義市立美術館、市立博物館初二至初六上午9時至下午5時都有開放，市美館有「更名者遊途」、「遊園─山林、孔雀、再自然」等以現代視角探討嘉義發展的展覽，市博館有「百年追求─嘉農棒球九十回望特展」。

市府表示，嘉義市承辦2021台灣設計展，有超過200萬人次參訪，備受好評，因而部分展覽延長展期，包括嘉義市立美術館的「現域」展覽、嘉義製材所的「記憶．阿里山─阿里山林業暨鐵道特展」、「百年鳴森」及「構竹林鐵新銳展」展覽、城隍廟及九華山地藏庵的「城美館」展覽，春節期間都持續展出。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，嘉義文化創意產業園區初一至初四上午10時至下午5時，有「嘉＋酒市集」集結近百攤文創手作、美食、小農擺攤，還有精采的街頭藝人表演，此外，檜意森活村春節期間照常營運。

張婉芬又推薦嘉義公園內的昭和十八J18嘉義市史蹟資料館初二至初六都有營運，遊客可租借和服，漫步日式建築園區，享受偽出國的旅遊感，還有「滑草場與星光溜滑梯」，4公尺高、12公尺寬度的場地，讓大小朋友盡情玩樂。

市府表示，嘉義市觀光旅遊資訊在嘉義市觀光旅遊網、「愛嘉義app」都可查詢，也提醒民眾出遊在外要做好防疫。