新北市長侯友宜致贈年節心意和虎年小紅包給林口湖南里獨居長輩劉家驥（中）。（新北市新聞局提供）

今天是小年夜，新北市長侯友宜在社會局長張錦麗的陪同下，前往林口社宅探視由社會局委託基督教芥菜種會安置的類家庭及獨居長輩。侯友宜說，小年夜，家家戶戶正忙著準備過年，但社會上仍有一群比較缺乏家庭溫暖的老少，需要政府特別的照顧。

在林口社宅擔任類家庭照顧者的朱逸文和戴凌蒂夫婦，照顧小妤和小尹（均為化名），2人因生母涉及毒品案，入監服刑，由社會局委託芥菜種會安置。兩夫妻是在教會結識另一對類家庭照顧者樊宗興和李苑詩夫妻，認為照顧失親失依的孩子非常有意義，也是馬太福音：「你們為我這些弟兄中最小的一個所做的事，就是為我做了。」實踐基督愛人的精神；另一對阿公阿嬤級的蘇雲霖和蘇黃根葉也幫忙照顧著蕾蕾、安安和萱萱（均為化名）3位，三個類家庭總共照顧著8位小孩。

芥菜種會主任陳黛羚安排侯友宜和小孩一起製作小魚兒雞蛋糕，象徵年年有餘；又陪孩子一起圖畫彩繪老虎，畫著畫著，小朋友唱起兩隻老虎，侯友宜也跟著一起唱和，逗小孩開心。

關心孩子成長的侯友宜表示，去年到過樊宗興和李苑詩類家庭，看到兩人帶領照顧的雯雯和翔翔、凱凱小兄弟，今發覺3人都長大長高了許多，原來有些發展遲緩的翔翔也有改善，他盛讚每位類家庭的照顧者都是用最大的愛心和耐性，來照顧這些特殊兒童。

之後，侯友宜一行轉往湖南里幸福市社區大樓探視獨居長輩劉家驥。劉家驥今年78歲，目前由湖南社區發展協會幸福轉運讚志工團在長期陪伴關懷，劉家驥說：「有大家的關懷，我從此不再孤獨！」

侯友宜看劉家驥家中收藏許多字畫，也收集許多雅石，又會摺紙、編銅線等藝術，盛讚他生活充實；劉家驥說，自己人生已參透，這些都是身外之物，他非常認同侯友宜拋卻個人生死，為國家社會奉獻服務的精神。

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