竹聯幫「弘仁會」大哥楊聖合，日前因心肌梗塞死亡，家屬決定在住家附近、承德路7段架設靈堂，趕在過年前30日舉行家祭，但並沒有對外發訃聞，各大黑幫堂口都上周派人到場致意，警方今派出50名警力、8名維安特勤到場，現場查緝到1名通緝犯。

楊聖合享年56歲，本名楊文君，與綽號「小川」的陳啟鴻是同一輩，現任會長「小阿閎」林聖閎，則是楊的下一輩，近來弘仁會因涉及毒品糾紛、暴力討債等違法情事，遭警政署長陳家欽點名成為重點掃蕩的對象，警方上周得知消息後，已要求幫派成員到場，不可穿著繡有堂口字樣的制服、以及旗幟。

楊聖合原本居住在承德路4段，因老家附近巷弄狹窄，選擇在承德路7段設置靈堂，門口則由北山會後港分會擺放的白色獅頭，以及各大幫會擺放的罐頭塔等，不過喪家告訴警方，並未對外發出訃聞，幫會內的成員，都已在上周陸續到場拈香致意，警方也早已架設錄影器材蒐證。

警方今天上午共派出50名制服警力、8名維安特勤人員到場，盤查過程中，逮獲1名通緝犯。

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