新北市警察局在農曆春節前，加強查緝詐欺及賭博案。（新北市刑大提供）

新北市警察局在農曆春節前，加強查緝詐欺及賭博案。（新北市刑大提供）

新北市警察局在農曆春節前，加強查緝詐欺及賭博案。（新北市刑大提供）

新北市警察局在農曆春節前，加強查緝詐欺及賭博案。（新北市刑大提供）

新北市警察局在農曆春節前，配合警政署自1月5日起執行全國同步打擊詐欺專案，迄今已查獲詐欺集團33件149人，查扣不法所得495萬餘元，同時取締53件賭博案、342人。警方強調，春節連假期間，會持續強力取締職業賭場、打擊詐欺，並透過各式宣導防止民眾遭騙。

依據新北市刑大，2021年發生3415件詐欺案件，尤其去年台股表現不俗，詐欺集團以假投資為詐騙手法之案件增加457件，為所有詐欺案類之首。為此，新北警方除了加強打擊力道，並與金融機構、超商業者緊密聯防合作，攔阻民眾遭詐騙匯款。

2021年成功攔阻遭詐金額多達2億2532萬餘元，攔阻金額更是較2020年增加1億3505萬餘元，新北市長侯友宜為表達金融機構行員及超商店員共同守護人民財產之謝意，每月均親自頒發獎牌、禮券表揚有功人員。

新北市警察局表示，農曆春節前夕呼籲民眾，年假期間詐欺集團仍會運用各種話術騙取你的紅包錢，包括假交友、假冒親友電話拜年借錢等手法，即使股市休市也會利用假投資手法要你付費預約飆股！新北市刑大亦透過臉書由防詐犬福星推出一系列防詐宣導，請民眾接到類似電話、簡訊或LINE訊息，務必撥打165反詐騙專線求證。

此外，請民眾過年期間為了自己的健康與荷包，千萬不要不顧防疫措施到賭場賭博，除了容易衍生妨害自由、暴力討債的治安事件，更是將自己暴露在染疫的風險之下，遭到匡列隔離更可能害自己和家人年假泡湯。警方重申法律無假期、治安不打烊，警方將持續防堵詐騙、取締職業賭場，讓民眾安心過「虎」年！