民進黨立委郭國文日前主張過年前開放日本核食進口，讓當時立院臨時會審查總預算停擺，民進黨立法院總召柯建銘也為此道歉，但隔日卻發文稱對國民黨無能還逞能，給予假性的成就感。對此，國民黨團怒轟，柯建銘道歉心不甘情不願，得便宜還要賣乖，這就是標標準準政客嘴臉，裡子面子全部都要。心中沒有思想，沒有道德是非，所有的作為都為了完成工具性目的。

國民黨團指出，如果沒有郭國文主張過年前開放日本核食進口，也不會有國民黨團立委站上議場主席台要求總統府、民進黨團說清楚講明白。也不會有國民黨團揚言倒閣要求民進黨政府正視及面對。

國民黨團表示，如果總召柯建銘認為郭國文的作為是對的，柯建銘28日為何要幫民進黨道歉？你們大可拿出民進黨團在立法院人數優勢來碾壓、圍剿國民黨團就好了，不是嗎？以多數霸凌少數民進黨也不是習以為常了嗎？為何28日不做，為何臨時會最後一日表決總預算時不敢？

國民黨團說，道理很簡單，郭國文犯了政治上的大忌，在不對的時間，說了不該的話，做了不該做的事，壞了民進黨政府的一盤大棋，柯建銘的道歉是危機處理，避免危機擴大，若柯建銘的道歉只是虛偽的政治大戲，你贏了，但這是詐騙贏來的一時勝利，下會期國民黨會讓你付出應有的代價。

國民黨團認為，若28日柯建銘不代表民進黨道歉，正好做實了民進黨政府將要在立法院完成總預算三讀後，宣布開放日本核食，不僅突襲人民，依當時的院會所剩的時間，總預算也完成不了，預算審查一切重新來過。

國民黨團說，因此對民進黨團政府的衝擊，不是過年回來表決「不信任案」這麼簡單而已，相信柯總召不會不知，府院高層也不會不知。柯建銘不管是銜命或自我盤算，道歉可以拆下政治炸彈，當然要做，也不得不為。

國民黨團送給柯建銘一句話，「身不正，不足以服；言不誠，不足以動。」國民黨團也想問問，小年夜這則臉書，你又是要寫給誰看的呢？