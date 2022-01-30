陳賢文展示一般印刷春聯（右）與手工茶渣春聯（左）紙質與味道不同。（泰山企業提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中逸東書道館書法家許智欽試寫後，認為茶渣春聯紙張吸水性極佳不暈染。（泰山企業提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中逸東書道館書法家葉壽峰老師書寫測試，紅茶渣春聯紙吸墨量極佳。（泰山企業提供／謝瓊雲彰化傳真）

泰山企業田中總公司成立實驗團隊，將紅茶渣乾燥研磨成粉後，交由埔里廣興紙寮造紙師父，手工製作成春聯紙。（泰山企業提供／謝瓊雲彰化傳真）

泡茶以後的茶葉渣何去處？多數人會拿來曬乾除臭，甚至再製成茶葉枕，享受小憩時的陣陣淡雅茶鄉；農曆春節周末假期，許多家戶大掃除，也準備換上新春聯，田中地區部分居民就有款專屬的「紅茶春聯」，由名家揮毫書寫，貼上門楣還會散發淡淡紅茶香，風格獨具。

這款紅茶春聯由位在田中的泰山企業總廠研發，並由老字號製紙工廠─埔里廣興紙寮純手工製作；原料是來自泰山最熱賣、長銷30年的產品「冰鎮紅茶」而來。

1992年誕生的泰山冰鎮紅茶，以青春洋溢的品牌形象立足茶飲料市場，是許多人學生時期熟悉的味道；不過飲料製程產生數以萬噸計、飽含水分的茶渣，如何管理並有效利用廢棄物，成了重要課題。

泰山人資群總監陳賢文表示，根據調查統計，全台每年有30萬噸的茶渣，泰山公司每年皆定時申報，將茶渣從工廠運到送合法合作廠製成肥料，同時也積極思考是否有不一樣的經濟循環價值。

半年前泰山在田中成立廢棄物再利用跨部門實驗團隊，研究廠內廢棄物的再生可能性，經過每月研究追蹤，產生各種多元的可能性。

陳賢文表示，實驗團隊將少部分的紅茶渣與專家研究乾燥研磨技術，乾燥研磨成極細的茶粉後，提供請廣興紙寮造紙老師父們製作成一張張手工方形春聯紙；總計完成書寫一字的280張、可書寫兩字的70張，每一小張茶渣小春聯紙，約用掉相當0.6瓶冰鎮紅茶產生的茶渣，這批春聯紙總計讓245瓶冰鎮紅茶的茶渣循環再生。

日前請來田中在地逸東書道館的四位書道老師許智欽、陳肅貞、董麗鳳、葉壽峰書寫小春聯；許智欽試寫後就大讚，這種紅茶渣春聯紙質地極好，吸水力強、不暈染，與一般宣紙完全不同，筆上飽含濃墨也能放心大筆揮毫，加上陣陣淡雅茶香，實在很特別。

陳賢文強調，2019年泰山就在田中廠區員工教育訓練中心辦理新春現場書寫春聯活動，並開放鄉親領取，去年、今年因疫情考量未辦理，這批試寫春聯將分贈員工，各自帶回家中張貼，試驗一年確認品質過關後，明年就將分享給鄉親體驗特製的茶香手工春聯。