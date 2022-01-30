近日出現嚴重缺蛋危機，全台鬧「蛋荒」，北部甚至出現民眾排隊搶購雞蛋的現象，對此，國民黨主席朱立倫今引用前總統蔣經國的名言，批評蔡政府，缺蛋不是小事是大事，當今政府耽溺於大內宣、隱瞞缺蛋真相，導致民生困難難以適切解決，更是真正的大問題！

朱立倫今（30日）在臉書發文表示，「雞蛋」是民生必需品，連日來鬧蛋荒，店家叫不到雞蛋做生意備感無奈，搶購不到蛋的民眾，也只好臨時改菜單，造成許多餐桌上的困擾。國民黨早已針對農委會缺蛋的說法提出疑問，究竟是因為禽流感影響、還是飼料高漲亦或氣溫變化大？至今仍等不到主管機關一個確切的說法。

朱立倫強調，「缺蛋」跟「飼料漲價」有關係嗎？事實上，飼料漲價影響的應該是蛋價。缺蛋的原因，應回溯至去年三級警戒禁止內用時，連帶雞蛋滯銷造成價格崩跌，壓縮蛋雞產業鏈，雖然蛋價約於去年10月回穩，「蛋雞」卻已成缺口，再加上秋冬本就是禽流感疫病肆虐的季節，加速缺蛋的窘境，緊接著年節到來，民眾雞蛋需求量大，缺口更難以補足。

「缺蛋」從禽流感疫情，到如今的供需失衡，朱立倫認為，政府應對、配套都出了問題，農委會必須出來面對。朱立倫更引蔣經國的「民眾的小事情，就是政府的大事情」名言批評政府，稱農曆春節期間缺蛋，家家戶戶深感不便，當今政府耽溺於大內宣、隱瞞缺蛋真相，導致民生困難難以適切解決，更是真正的大問題！