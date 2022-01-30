《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場以衛武營為主體，融合島嶼上豐厚的文化與記憶。（衛武營國家藝術文化中心提供）

《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場展演，衛武營建築體剎時化為高雄主燈，引領觀眾一同穿梭美麗島嶼的深遠記憶。（衛武營國家藝術文化中心提供）

巨大的《空氣人》，作品長達25公尺以上，是一個以捉摸不定的空氣作為素材的彫刻作品。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

逛燈會先註冊「台灣燈會防疫平台」，獨家專屬「虎爺發紅包」輪盤抽獎活動等。（高市經發局提供）

2022台灣燈會2月1日起在高雄衛武營、愛河灣登場，衛武營也打造近5公頃「童趣光樂園」，以孩子視角進行創作，最吸睛當屬25公尺長的巨大《空氣人》。而配合防疫推行「台灣燈會防疫平台」，民眾賞燈可參加「虎爺發紅包」抽獎，總計逾120萬份吃喝玩樂獎項。

衛武營新春將化身最大藝文遊樂園，衛武營指出，整個2月從戶外劇場、北側廣場、四個廳院與多處公共空間，規畫時尚設計展、沉浸式AI導覽、戶外光影劇場、音樂舞蹈傳統戲曲演出、文創餐飲市集等，展現台灣文化實力的豐富活動。

值得一提的是，衛武營純白建築南側與西側長達381公尺的建築體也打造成高雄主燈，將上演《武營晚點名》島嶼記憶·光舟劇場，2月每日晚間6時15分戶外劇場定時展演。而為避免人潮群聚，大年初一衛武營將透過線上直播，讓全台民眾同步線上欣賞。

高市觀光局指出，「童趣光樂園」，以親子共遊共賞為主題，全區以「光、音樂、表演、互動、味道」五大元素，將以往設計給成人觀賞的作品做改變，以孩子視角創作，打造燈會史上最動人「沉浸式體驗」，成為史上專屬孩子的光樂園。

童趣光樂園還特別邀請來自日本的作品，巨大《空氣人》長達25公尺以上，是一個以捉摸不定的空氣作為素材的彫刻作品。另件作品《蒲公英》透過光影互動，重現人們對蒲公英許願的模樣，祈求和平與幸福。

高市府強化服務與防疫首創「台灣燈會防疫平台」，整合交通、活動與消費等三大功能，兼具防疫及振興消費，民眾賞燈前先登錄取得「燈會碼」就能「零接觸」接收導覽資訊安心防疫，經發局配合推出「虎爺發紅包」抽獎，賞燈時即時抽獎試手氣，獎項涵蓋吃喝玩樂等多種優惠，總數達120萬份以上。

經發局表示，獎項包括統一超商高雄門市限定憑中獎優惠條碼消費滿百再享大杯美式咖啡買一送一優惠乙次、金門酒廠哨船頭展售間限量高雄燈會紀念酒、義大遊樂世界限量星光票券、微熱山丘駁二門市消費贈限量脆蛋糕一份，此外有近200家餐飲業提供95折優惠、本市14家百貨超過550個專櫃提供各式優惠，獎項涵蓋吃喝玩樂，盼能透過賞燈人潮送優惠，再次振興在地經濟。