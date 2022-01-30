台南楠西梅嶺有多條登山步道。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南楠西梅嶺有多條登山步道。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

春節要去哪裡玩？台南市長黃偉哲說，除了賞梅，台南楠西梅嶺休閒農業區蘊藏豐富的自然生態景觀，十分適合休閒旅遊，尤其當地居高臨下擁有遼闊視野，可眺望遠方的曾文水庫，漫步於綠林環簇之環山步道中，享受芬多精之洗滌，可紓解平日工作壓力，推薦遊客春節期間舉家前往遊玩，共享天倫樂趣。

台南農業局長李建裕表示，當地環山步道建置完善，不論平日、假日，都是民眾健行賞景的好去處；當地農民為保護生態環境，採用人工除草並自製發酵液肥，以減少農藥及化學肥料之使用，種植出農產更是品質優良。

農業局指出，梅嶺當地居民持續推動螢火蟲生態復育工作，以人工方式除草，另有多種野生鳥類、蛙類及紫斑蝶等，生態十分豐富；為營造良好休閒環境，居民種植包含野百合、紫牡丹、山櫻花等花種，一年四季都有花可賞，並提供遊客進行動植物觀察等體驗。

另業者利用在地特產，開發出梅子雞等特色餐品，風味絕佳，更是深獲消費者之喜愛，對於吃膩千篇一律年菜菜色之民眾，推薦大家前來品嘗特色料理及農特產品，定會讓您不虛此行。