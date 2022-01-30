桃園2確診者曾到新北 公布3處足跡包含大潤發、家樂福 14:302022/01/30 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北今＋0，衛生局公布2桃園確診者在新北市的足跡。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今無新增確診個案，新北市衛生局公布2名桃園確診者在新北市足跡，案18687於11日至24日到過大潤發土城店及樹林家樂福北大店；案18781於22日至林口林山觀音寺。 呼籲春節連假勿疏忽防疫 侯友宜曝新北稽查3重點 防境外病毒入侵社區這一點最重要 侯友宜曝新北今＋0 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #確診 #新北足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全民第三劑搶打莫德納 侯友宜籲：不分廠牌快接種 10:272022/01/30 生活 桃園 訪山林泡溫泉 觀光工廠、水族館吸睛 04:102022/01/29 產業特刊 加強打擊「醉」犯 新北警1月取締525件酒駕 12:432022/01/30 社會 新北第3劑接種率達22％ 侯友宜提醒還要落實這件事 10:162022/01/30 生活 混養1年無異狀！新竹動物園猩猩狠甩山羌 市府曝最新傷勢 11:582022/01/30 生活 新北8旬婦早起做年糕 住家旁遭小貨車輾過卡車底身亡 10:392022/01/30 社會 陳明貴個展28年不間斷 04:102022/01/30 地方新聞 張大千作品捐史博館 前館員支持館藏修復 04:102022/01/30 財經焦點 NBA》厄文竟然可在勇士主場出賽 美媒痛批雙重標準 10:532022/01/30 體育 過境舊金山 賴清德和蕭美琴共進午餐 08:562022/01/30 政治 「板橋放送所」戶外走春趣 全區修復預計7月完工 11:062022/01/30 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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