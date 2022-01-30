新北市今無新增確診個案，新北市衛生局公布2名桃園確診者在新北市足跡，案18687於11日至24日到過大潤發土城店及樹林家樂福北大店；案18781於22日至林口林山觀音寺。

呼籲春節連假勿疏忽防疫 侯友宜曝新北稽查3重點
防境外病毒入侵社區這一點最重要 侯友宜曝新北今＋0
#新冠肺炎 #台灣 #桃園 #確診 #新北足跡