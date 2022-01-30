一名網友驕傲分享越南妻子拿到雙證照還當美睫評審。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社】●》）

一名人夫上網分享，從越南嫁來台灣16年的妻子，只讀過一年國小學中文，一路苦讀，從美甲師、美睫師、紋繡師，當到教學講師、評審，過年前更拿到駕照及美容技術士證照，讓他驕傲直呼：「我老婆真的太厲害了」。眾多網友除了紛紛讚賞這名外配，更稱讚台灣人夫：「這個先生100分！」。

「天阿～我老婆真的太厲害了」，一名網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》驕傲分享，妻子在年前完成夢想，考到兩張證照（駕照及美容技術士丙級證照）。原PO表示，或許有人覺得沒什麼，但對只讀過台灣小學一年的越南新住民來說非常不簡單，表示妻子為了中文學科，每天深夜狂讀，不懂的字一個一個的標記。

原PO表示，妻子是嫁來台灣16年的越南媳婦，當了3年的家庭主婦、讀了一年國小學中文，參加政府補助的美甲培訓班，一路從美甲師、美睫師、紋繡師，到教學講師甚至是評審，一路走來，「真的很努力成就夢想」。

不少網友看完紛紛回應：「恭喜」、「好棒」、「超勵志」、「超厲害的！」，還有人讚「你這個先生100分！是真的好，願意給你老婆時間進修及成就自我，這樣的男人不多了！你老婆很幸運也很幸福遇到你」、「很棒啊，但你更棒，捨得讓老婆去做她喜歡的事」、「願意成就老婆的也是好男人」。