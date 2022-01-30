史上最強的游泳選手「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）遭到「前女友」錢德勒（Taylor Lianne Chandler）批評是個偽善者，因為菲爾普斯沒有在本月稍早的CNN專訪中支持跨性別運動員。錢德勒自己就是跨性別者，因此覺得很受傷，她的「前男友」居然沒有站在同一陣線。

美國賓州大學跨性別選手莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）屢次刷新女子游泳紀錄而引起爭議，對此菲爾普斯說：「我從禁藥的觀點來講，大家都需要有平等的立足點。情況很複雜，我相信每個人都該為自己的外表感到自在，但是我想所有的運動都應該要在公平的場合下競技。」

錢德勒在《Radar Online》批評這是雙重標準，菲爾普斯自己擁有巨大的基因優勢，卻不支持情況類似的莉亞湯瑪斯。錢德勒說：「菲爾普斯擁有6尺7吋的臂展（201公分）、腳踝二重關節（關節過動症）、巨大的腳掌，他的身體組成可以閉氣比較久。」

這是支持跨性別參與女子賽事的慣常論點，他們認為基因和資源優勢一向存在於體育界，跨性別者只是「基因比較強的女人」，如同菲爾普斯是「基因比較強的男人」，同樣沒有公平性的疑慮。

錢德勒說：「看到他講那些話，讓我感覺臉上被打了一巴掌。我感覺自己可以被愛，但卻不受尊重、沒資格加入女子賽事。」錢德勒出生時是雙性人，父母把他當成男孩（給她取男性的名），她後來自己選擇成為女人。菲爾普斯從未公開承認與錢德勒的關係，那是錢德勒自己在2015年向英國小報《每日鏡報》吐露的。