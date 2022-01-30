每年過年時，全台各大廟宇都會抽出「國運籤」，預測未來1年的國運，1年過去了，2021年到底哪一家廟宇的國運籤比較準呢？有PTT網友認為，陽明山姜太公道場的國運籤「妄動生災」，很準啊，回頭看3+11，不就中了。而台南南鯤鯓代天府去年國運籤的藏頭詩「君自於凶」，則有網友認為「準到爆」。

台灣去年放寬航空機組員「3+11」規定，卻於5月爆發諾富特疫情，造成防疫破口。陽明山姜太公道場去年國運籤為「正直宜守，妄動生災，利通名達，葉落花開」，除指示執政者應堅守正道，疫情將在5月時緩解。有網友認為，「妄動生災」意味著3+11不要亂改，改了以後，疫情剛好5月爆炸；也有網友表示，很準啊，回頭看3+11，不就中了。還有人說，3+11連會議記錄都沒有，是有多正直。

曾抽出「武則天坐天」國運籤，神預測蔡英文當選總統聲名大噪的台南南鯤鯓代天府去年國運籤藏頭詩「君自於凶」，網友認為，都這樣了，還不準？準到爆好嗎。也有網友表示，感覺南鯤鯓以往講的一些話，是要警告執政者。

蘆洲湧蓮寺去年則抽出象徵政治、國運的「士籤」，抽出「大吉」，籤詩「杳杳前途事可疑，石中藏玉有誰知；一朝良匠分明剖，始覺其中碧玉奇」。廟方指出，台灣疫情可受控制，約在2021年5、6月，國人接種疫苗後，台灣疫情就會散去。有網友表示，這不就反映當時的狀況嗎？

而大甲鎮瀾宮去年的國運籤標題是「宋太祖河東大戰龍虎關」，預測產業跟經濟雖會大幅漲跌波動，但最後依然能過關。根據統計，台灣2021年經濟表現，不論是出口、經濟成長率、人均所得及上市櫃公司全年淨利，都創下空前紀錄；而且台股大漲3486.61，漲幅23.66％，每位投資人帳面平均可賺到56.6萬元。

2021年湧蓮寺抽出代表士、農、工、商等4項國運籤，分別是大吉、下下、平上和平下籤。（資料照，許哲瑗攝）