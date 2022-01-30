高雄市光武非營利幼兒園老師講解蔥油餅製作過程。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

生態與環境保護一直是教育的重要議題，國教署鼓勵幼兒園發展「環境課程」，像是彰化縣永興非營利幼兒園帶領孩子走入芭樂園，實地觀察果物採摘及收成，高雄市光武非營利幼兒園則打造植栽小農地，讓孩子當起小小農夫，親自參與種菜到烹飪，學會不偏食、不浪費食物的好習慣。

110學年度開辦的彰化縣永興非營利幼兒園，利用鄰近的社區資源，帶領孩子走入芭樂園，實地觀察果物的採摘及收成方式，孩子也透過五感親近自然。

為有效引導孩童關懷環境，彰化縣永興非營利幼兒園也安排孩子走入稻田的環境課程，透過老師講解，認識稻米種植的方式以及農夫如何耕作等，了解平常吃的米飯源自何處，提升幼兒對於自然的好奇及興趣，也培養孩子對土地產生愛護之心。

106學年度設立的高雄市光武非營利幼兒園，校內有塊植栽小農地，透過老師帶著孩子們進行植栽課程，一起擔任田園種植的小小農夫，透過探索、觀察、分享，幼兒在課程中了解種植何種作物、如何照顧、如何減少蟲害等，讓幼兒從認知上學習蒐集自然現象的訊息並懂得整理自然現象訊息間的關係，引導幼兒發現問題，進而解決問題。

在作物收成後，高雄市光武非營利幼兒園也衍伸出一系列的DIY烹飪活動，不僅讓孩子們享受辛苦的成果，更透過課程活動的設計改善了孩子們偏食的問題。

國教署表示，幼兒園透過環境教育及食農教育的課程，培養幼兒對環境的覺知，並能愛護環境與珍惜自然，藉由親手照顧蔬菜的同時，也讓孩子感受到農夫的辛苦，學習擁有一顆感恩的心。未來也會持續提供更多平價、專業優質、就近便利的教保服務，並透過專業教保團隊發展更多元、有趣的課程，讓家長放心地把孩子交給幼兒園照顧。