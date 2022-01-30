農耕整坡應先申請水土保持計畫。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

想趁春節放假期間整理自家農地的民眾要注意，台南市水利局表示，在山坡地僱請挖土機、推土機等施工機具整理土地時，應符合水土保持法令規定並向水利局申請施工計畫，以確保山坡地環境安全；春節期間公務機關未上班，民眾勿便宜行事以免受罰。

台南市長黃偉哲表示，台南的土石流潛勢區很多，而且地勢比較低，光靠政府的力量不夠，還需要讓民眾落實水土保持維護，積極愛護國土。

由於近來常有民眾於山坡地進行土地鑑界或整理廢耕已久之土地，未申請水土保持書件而遭到開罰，水利局提醒民眾，舉凡農路闢設、修建原有農路、施工便道、整理農耕階段平台、興建擋土牆、或涉及挖填土石方等開挖整地行為，以及各類型開發案件，皆應申請水土保持書件，並經水利局核定後方可施工。

水利局表示，未申請水土保持書件就動工，將視情況開罰6萬到30萬元，去年就開出31件罰單，部分是嫌麻煩沒申請，有的是新購入農地不清楚規定。水利局提醒民眾，水土保持局每月都委外學術單位進行衛星觀測，判斷變異點，民眾不要以為私自開發不會被發現。

水利局表示，民眾若因土地久未耕作須要清除植被，需要開闢便道或開挖山壁加寬舊有道路時，或者因地形不平整予以整平，整理作階段平台以利耕作時，都應先申請水保書件。

民眾若對施工或有水土保持維護問題時，可至水利局網頁下載水土保持服務團預約服務，水利局將安排專業技師至現場輔導；申請施工後，水利局也將盡快派員至農地現勘施工地點與審查計畫。