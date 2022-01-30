社區潛藏風險？ 陳時中曝關鍵數字：疫情燒起來可能性低

我國社區感染潛藏風險究竟為何？衛福部長陳時中今天表示，以目前的陽性率來看，我國排在世界第四，雖然最近有一波疫情上升，但因潛藏在社區內的病例少，因此燒起來的可能性低。

陳時中昨天引用去年血清抗體研究指出，國內社區目前算是安全，但卻有專家質疑，去年與今年的病毒株不同，無法相提並論，但他指出，從社區篩檢的陽性率來推估，仍然可判斷目前的風險不高。

陳時中指出，台灣的檢測並不算少，平均每百萬人檢測40多萬人，約每人檢測零點4次，顯示出來的結果是不算高的陽性率，雖然與其他國家相比，我國的檢測並不算多，但實際上也不能算少。

他說，檢測比台灣多的地方包含香港、大陸，但若以人口比來看，大陸篩檢的比我國少，但陽性率卻優於我們。

陳時中說，去年的數字只會代表去年的情況，不能代表現在，不過可以進行預測，從快篩陽性率就能推估疫情是否會持續往上燒，若潛藏多就會往上燒，潛藏少燒起來的可能性自然就低，但若要有更仔細的推估，必須透過血清抗體研究，但這需要花上不少時間來進行。