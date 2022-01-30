來到新的一周，大家沉浸在農曆春節連假的歡樂氣氛中，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬龍、牛、鼠、兔、虎的人本周運勢最好，財運爆棚，喜事不斷從天而降。

▍1.生肖龍

屬龍人本周在求財方面能達成所願，錢財自動入帳，過年不缺錢，非常幸運。周一、周五「三合」，周二「六合」，這幾天會有不少驚喜，錢包鼓鼓，提高自己的物質生活水準，財庫豐盈，心想事成。

▍2.生肖牛

屬牛人本周好運連連，特別順遂。周二「三合」，周五「六合」，付出有翻倍的回報，做事能有滿意的結果。心情愉悅，家中氣氛溫馨。財運上會有偏財降臨，金錢運勢能夠得到提高，紅包拿不停，過年手頭更寬裕。

▍3.生肖鼠

屬鼠人本周人氣高，周一「三合」，周六「六合」，在良好人際關係的輔助下，將會獲得更多讚美聲，適合表現自己，親友眼中你是最棒的。大財入帳，存款金額會迅速增加，名利財富全部得到，度過幸運的一周。

▍4.生肖兔

屬兔人本周喜從天降，笑口常開。周三「六合」，周四「三合」，能力得到認可，有可能在年假期間結識貴人。如得到貴人幫助，才華會有機會施展，過年後可能升職。周五有「紅鸞」桃花入命，不要拒絕長輩安排的相親，有望是一段良緣。

▍5.生肖虎

屬虎人本周心想事成，周三「三合」，周四「六合」，好運纏身，日子越過越甜。生活中收支平衡，過年期間錢財有出也有進，手裡錢多，心情愉悅。身體健康，不管做什麼都充滿幹勁，即使將要步入多事的本命年，也要打拚一波，未來更光明。

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