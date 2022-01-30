擁有H級讓人一眼難忘上圍的日本網紅うんぱい（Unpai）在抖音擁有超過370萬粉絲，號召力及注目程度在日本排第四名，連AV界頂級女神三上悠亞的人氣都遠不及她，近日Unpai宣布將投身AV界，但她表示不是因為經濟問題或其他理由，只因為看重這是一個「拯救男性的行業」，自己才決定下海脫了，而她先前還在抖音分享自己晃胸的性感影片，讓人想入非非。

Unpai頂著一頭俏麗短髮，加上精緻甜美五官和魔鬼S身材，讓她在網上擁有一票粉絲，而她自己平時就很懂如何經營社群網站，曾貼出甩胸、吃香腸、或拉開衣服露出事業線的影片，每則都引來上百萬點閱觀看數，挾著這股人氣，去年底跨年時便有片商預告將有最強新人出現，之後才被網友起底竟是流量女王Unpai。

Unpai過去受訪透露，自己並非踏入網紅界就立刻成名，早年也有歷經人氣不佳的階段，但她不灰心只專心把影片拍好，之後果然幸運被眾多網友看到，在一年內粉絲數暴增百萬。近日她宣布將拍AV後，26日現身前AV女優上原亞衣的YouTube頻道，她強調目前已經賺很多錢，不是為了錢不夠用才下海，而是因為覺得AV女優跟她現在性感網紅的工作性質一樣，是「能拯救廣大男性的好工作」。

對於這決定，Unpai更進一步說自己算是在圓夢，想要把握當下去實現一些想做很久的事情，希望未來不要空留遺憾，等到來不及才後悔，引來網友熱烈期待討論。而Unpai先前常分享許多影片震撼粉絲，其中一支便是她戴著耳機，將耳機線埋入事業線內，接著上下跳動，讓粉絲看了也驚呆按讚。