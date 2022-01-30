農曆春節即將到來，中廣董事長趙少康今（30）日除了在臉書提醒民眾返鄉要注意行車安全外，也透露已為春節期間準備好多部私房影片，其中前往知名電競實況主丁特家接受特訓，還要親身實測轉蛋法的內容，最為引起網友關心。

趙少康表示，年假期間因為沒有政論節目看的關係，他因此準備許多精彩的私房影片，說「少康走出戰情室」，並透露每一集都邀請不同的神秘來賓，初一將與戰鬥藍的新勢力青年派及戰鬥藍立委一同拜新年；初二會與丁特合體接受電競特訓，還會親身實測轉蛋法；初四則會與「政界台語大師」謝龍介一起賀歲。

而今天小年夜可能已經有許多人「超前部署」提前返鄉，趙少康也提醒民眾要注意行車安全，若遇上塞車也要保持耐性，「平平安安就是福」。

丁特去年在某知名手遊花費數百萬元抽取遊戲虛寶，結果發現機率與遊戲代理商公布的數字有差異，引起後續一連串爭議。事後丁特致力推動轉蛋法，包括立委洪孟楷、林俊憲、高虹安及邱顯智等人也出席記者會響應，希望能夠保障玩家權益，也因此趙少康要實測轉蛋法的內容，最為受到網友注意。