捷運警察統計乘客發生糾紛案件。（圖／捷警提供）

北市捷運站內打架1年184件 警方公開畫面呼籲乘客平心靜氣。

北市捷運警察統計近1年來受理案件，發現因細故釀成糾紛或衍生傷害案件，共計有184件，占全般刑案38.49％，分析大多是趕時間，不小心發生肢體碰撞進而變成暴力相向，呼籲年假期間因人潮壅擠，行李常有碰撞，乘客應該理性對待，避免破壞出遊的好心情。

捷警隊表示，最常見的糾紛，大多是因乘客趕時間，不小心發生肢體碰撞，引發彼此不滿，進而變成口角爆發衝突，甚至大打出手，還有人會以辣椒水攻擊對方，也有因車廂行駛晃動發生碰撞、佔用博愛座、未戴口罩遭規勸不聽，也有因手機播放音量過大，或交談聲音過大干擾其他乘客，最後都變成互控傷害、恐嚇等各種類型。

警方舉出3例，去年12月2日在捷運台北車站板南線，兩名男子因碰撞發生口角，一同到詢問處調閱監視器時，又再次口角、互毆，保全員立即噴灑辣椒水制止，並通知捷運警察到場。第2件，12月4日在圓山站，下車的男乘客被前方女乘客背包擋住，捶打背包藉以告知讓道，雙方口角，男子揮手打女子臉頰，女子提告傷害。第3件，12月5日在捷運西門站，兩名彼此不認識的乘客均有飲酒，其中1人覺得對方靠太近，從口角演變成互毆，又在車廂內追打。

捷警隊呼籲捷運旅客，春節期間民眾搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕，請站務人員協助處理，藉由警察調閱影像還原事發現場，釐清責任，並以同理心及彼此體諒包容的心態來化解糾紛，快樂出門，平安回家。