春節連假首日，台南市不受新冠肺炎疫情與陰雨天氣影響，單日湧入12萬遊客，美食街區與著名景點皆出現人潮，台南市觀旅局預計大年初一、初二遊客潮將達高峰。

春節連假第2天也是小年夜，台南市天氣轉晴，適合闔家出遊，台南市觀旅局統計，台南市29日連假首日，各地已出現人潮，各商圈與安平老街；新化老街等熱門景點，出現揪團採買年貨的居民與大排長龍的遊客，總計約12萬人，其中赤崁園區與孔廟文化園區知名景點出現近3萬遊客。

戶外景點部分，山區如虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、烏山頭水庫、台南都會公園、十鼓仁糖文創園區及頑皮世界野生動物園等，略受下雨天氣影響，仍有近5000位遊客。

台南市各街區與景區30日湧現更多出遊人潮，台南市觀旅局評估整體人潮較連假首日增加約4成，近7萬人。其中安平、鹽水及新化等老街等著名景點，人潮較昨日增加近1倍，國華街、海安路、小西門商圈、赤崁園區及孔廟文化園區等熱門景點，遊客約增加4成，戶外景點人潮較增加3倍。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，接下來連假1周全台大都有雨，只有南部地區天氣為多雲到晴，推薦台南旅遊絕對是春節假期首選。還可憑消費發票登記台南購物節活動，有機會抽獎成為兩戶輕豪宅的的幸運得主。