冷氣團今天小年夜南下，各地氣溫逐漸轉冷，氣象局長鄭明典今在臉書PO出一張台北24小時溫度變化圖，在接近中午12點時北市氣溫突然直線下降，並預告真正的冷空氣還在後方，傍晚時還會更冷。氣象局也預估今天入夜至明天清晨是冷氣團最強的時段，最低溫僅11度。

氣象局長鄭明典今在臉書PO出一張台北24小時溫度變化圖，在接近12點時北市氣溫突然直線下降，瞬間變冷，非常有感。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典今天在臉書貼出北市溫度變化圖，原本今天清晨0到4時都還維持在16度，突然在早上8點左右迅速降溫至14.5度，接著又在接近中午12點時再降低1度至13.5度。鄭明典說，北部這種突然降溫的特徵，是因為氣壓系統跑得快，前方是區域性的北風，真正的冷空氣跟在後方，所以降溫和北風增強之間有點時間差。

鄭明典提醒，現在還不是最冷的時候，接近傍晚時還會更冷，要注意保暖。對此，網友都說突然降溫超有感，「早上10點多還有出太陽，忽然就刮風了」、「雨水飛的跟霧氣一樣」、「台北真的突然變好冷！」、「風大到差點以為颱風來」、「台中很有感，過中午竟然比凌晨5點還冷」。

氣象局表示，今天受大陸冷氣團影響，各地越晚越冷，北部、東部及中南部山區局部短暫雨，預估今天入夜至明晨是這波冷氣團最強的時段，西半部及東北部低溫只有11至14度，花東約16度左右，此波冷氣團預計會影響至明天除夕（31日）。