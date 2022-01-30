高麗菜價跌，台南善化楊姓農友有一區田無盤商願意收購，他自己又沒空採收，只好以每顆10元價格開放民眾自採，但開放1星期以來，1分半的菜園還剩一半，前日菜園裡的推車半夜還被小偷偷走，這兩天又開始下雨，未採收完的菜可能只能放在田裡爛掉。

楊姓農友表示，近幾年來每年都種大約1公頃的高麗菜，並未搶種或多種，前兩年賣的價格還可以，去年高麗菜價錢也不錯，盤商每分地最高曾開出5萬多元來收購。

不過今年以來，高麗菜產量增加、價格漸跌，楊姓農友說，盤商出價愈來愈低，1月時每分地已經跌到破3萬，若每分地可種2700顆高麗菜，盤商以每顆約10元全包，農友大多還可接受，但楊姓農友有一區田只有1.5分大，盤商覺得要花人力來收割不合成本，因此放棄收購。

楊姓農友說，一直以來都是盤商合作，沒有其他通路，自己因腳不好，又沒時間採收，還要找通路來賣，所以開放民眾自採，一星期以來陸續有民眾來自採，雖然沒有很踴躍，但至少補貼一些成本。不過前天放在田裡的手推車被宵小竊走，現在正由當地警方循線追查中。

另一名農友表示，慣行農法高麗菜每分地成本原本約7000至8000元，但因原物料價格上漲，若再請人噴藥，每分地成本都要超過1萬5000元，因此近年來不少人轉種有機高麗菜，若有穩定通路，收益會比慣行農法高麗菜高。

一名消費者表示，以往過年前高麗菜曾跌到每顆10元，消費者雖然買得開心，但也覺得農民很辛苦，現在高麗菜只要20至30元，算是合理價格了。