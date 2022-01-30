春節9天連假已開跑，今（30日）是小年夜，明天就是除夕、吃團圓飯的日子，而在傳統習俗上，出嫁女兒不能在除夕回娘家，不過女主播劉芯彤則發文說：「我家從來不遵守這個傳統，我出嫁這5年，每次過年除夕還是回娘家團圓。」不過今年因為疫情，加上擔心娘家有年幼的姪子、姪女，因此，劉芯彤先把禮盒帶回家並送上紅包，而劉芯彤看到台北的車潮，也不禁感嘆：「今年的車潮似乎在提醒著我們，很多人有『家』歸不得。」

傳統習俗有一說，嫁出去的女兒在除夕、初一回娘家會帶衰、把娘家運氣帶走，也有人認為，代表婆家窮到沒飯給媳婦吃，不過主播劉芯彤則不以為然，她29日在臉書發文提到：「我家從來不遵守這個傳統，我出嫁這五年，每次過年除夕還是回娘家團圓」，劉芯彤指出，過去的除夕夜，她都播新聞到晚上9點下班，她的爸媽、弟妹也會等到9點過後，才開始吃除夕團圓飯。

但今年因為疫情考量，加上擔心娘家有年幼的姪子、姪女，因此，劉芯彤告訴媽媽：「我就不回去吃年夜飯了」，同時先把禮盒帶回家、並送上紅包給父母，劉芯彤說：「紅包真的是孝心而已，因為不管我包多大包，爹娘總是只意思意思收我兩千元，其餘又退還給我」，而媽媽似乎擔心劉芯彤除夕會餓到，還提了一袋女兒最愛的海鮮，要劉芯彤帶回家跟先生享用。

最後，劉芯彤感嘆：「疫情，讓過去生活上的『平常』都變得『不』平常」，昨天是春節連假第一天，台北市區仍有車潮，讓劉芯彤感性說：「今年的年真的不一樣，往年的台北是座空城，而今年的車潮似乎在提醒著我們，很多人有『家』歸不得。」