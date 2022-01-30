民眾黨推「酒駕仔」參選挨批 柯文哲出奇招：辦公開擂台

因日前發生嚴重酒駕致死案件，近日全民相當關心酒駕議題。民眾黨日前遭爆2位議員提名人曾有酒駕紀錄，民眾黨主席、台北市長柯文哲就主張舉辦公開擂台，讓「有瑕疵」的候選人接受輿論檢驗，引起爭議，不過民眾黨立委蔡壁如今（30）日在臉書表示，「大擂台」不是公審，而是面對面溝通。

民眾黨新北市第六選區議員提名人林致兵及桃園第一選區議員提名人陳品杰遭網紅四叉貓（劉宇）爆料曾有酒駕紀錄，引起民眾質疑、討論，蔡壁如昨日就在臉書表示，針對酒駕問題是零容忍，但也說要記得「寬以待人」，並引用聖經內容稱「你們當中誰是沒罪的，誰就可以用石頭扔他」。

今日蔡壁如再度於臉書發文，針對柯文哲提出的公開擂台進行解釋，說「大擂台」其實不是公審任何人的意思，而是面對面溝通，「這樣才能透過互相了解、共生成長。」

除此之外，蔡壁如還貼出與四叉貓見面、伸手摸對方頭的合照，透露這場碰面是早就約好的，要在過年前聽對方說說話，並說「四叉貓有一顆溫柔的心，就像他要我摸摸他的頭一樣」；四叉貓也在臉書開玩笑說自己被「摸頭收編」，因此「不會再爆民眾黨的八卦惹」。

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