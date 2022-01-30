好心有好報！一名外送員分享，騎車看到一個人在推摩托車，上前問對方車子怎麼了，對方表示電瓶壞了，外送員於是幫對方推車約20分鐘推回家。對方詢問多少錢，外送員表示不用，結果那名大哥直接從皮夾抽出800元給他，讓網友盛讚：「真的好心會有好報」。

一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享，剛外送完想回家休息，騎到一半發現前面有個人推著摩托車往右邊走，想了一想，還是決定問對方車子怎麼了，得知是電瓶壞了，外送員於是幫對方推車。

過了三、四個紅綠燈，那名大哥突然轉頭問「多少錢？」，外送員表示人都會遇到困難，自己看到都會幫忙，過了20分鐘，終於推到家，大哥又再次問「多少錢？」，外送員再度說不用，結果對方表示「不行，你也是在工作」，直接從皮夾抽出1張500元、3張100元，總共800元放在外送員椅墊上就進門了。

眾多網友紛紛讚：「好心有好報」、「好人運氣總是不會差的」、「善循環，好人一生順利平安」、「這個世界很冷漠，但是有很多人和你一樣很溫暖」、「社會上的冷漠都是人們自己造成的，以前遇到這樣的事情都會彼此幫忙，自從之前有人檢舉拍照類似此事，莫名被開罰，從此之後沒什麼人敢見義勇為，不過你是會有福報的人，祝你平安」。