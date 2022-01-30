詐團要求被害人必須先付回饋金、抵押金等，騙被害人匯款。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

桃園一名50歲劉姓女子，去年9月在網路上結識一名有相同宗教信仰的網友，網友表示自己有特殊管道，可以請泰國寺廟的大師幫忙點燈、求財，劉女便依對方指示，先將點燈費用1400元匯入指定帳戶，網友再稱大師看出劉女近期將會有很大一筆財運，請她再匯一筆3000元的費用，才能幫她看清楚這筆大財運是怎麼一回事，劉女也如實照辦。

網友接著給了劉女一組號碼，要求她照著這組號碼去購買今彩539彩券，並說師父另外請一位福澤深厚的助理幫她多買了一組號碼，有師父的加持，她一定不會錯過這次的大財運，等彩券一開獎，劉女接到網友告知，助理幫她購買的那張彩券中了600多萬元的大獎，於是要求劉女先拿出獎金的0.3％，當作供奉寺廟的回饋金，接著又宣稱因為銀行的要求，劉女必須再拿出獎金的1％支付抵押金。為了領到這筆高達600多萬元的獎金，劉女只好擠出身上僅有的財產，陸續匯出8萬多元到對方的指定帳戶，但當要求領取獎金時，卻遭對方以各種理由推遲，才發現那張中了大獎的獎券根本是變造的，自己不是財運大開，而是碰上了歛財的騙子。

桃園另一名30歲謝姓女子，透過臉書廣告加入一位師父的LINE，宣稱可以用她的名字幫她買彩券，再假造獎券謊稱中了大獎，要求謝女必須捐獻法師的袈裟，並且支付獎金公證所需的律師費，直到陸陸續續付了6萬多元出去，獎金還是不見蹤影，謝女越想越不對勁，才趕緊報案。

165反詐騙諮詢專線統計，去年度涉及算命、改運、風水的詐騙案件有近70件，被害金額從千餘元至100多萬元不等，大部分被害民眾是從臉書接收到有關命理方面的社團資訊、廣告訊息，或是透過網友介紹，牽線所謂的大師，再以點燈、補財運、購買法器、購買彩券等名義，要求民眾匯款。

警方表示，宗教信仰是許多民眾的心靈寄託，但若提及購買彩券，甚至提供中獎彩券的翻拍照片，再要求支付各種款項，絕對是詐騙陷阱。提醒民眾小心詐騙集團假宗教之名，行詐騙之實，如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，才不會開運不成，反倒成了詐騙集團的財神爺。