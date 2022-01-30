歌手黃偉晉（左）、邱鋒澤是「五堅情」的成員。（公視提供）

歌手黃偉晉與邱鋒澤同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視《36題愛上你》，黃偉晉披露當年選秀節目唱陳雷歌曲備受好評，炎亞綸笑問「陳雷還沒找到接班人」，他也提及差點推掉入團SpeXial的往事。

黃偉晉第一次上電視是參加《超級星光大道》，而Sandy在節目上爆黃偉晉「比賽過程唱最好的歌，竟然是陳雷的《歡喜就好》」，因為當時比賽題目是「臺語嗨歌」，他選陳雷的經典曲搭配笨拙的舞步表演，沒想到帶來「笑」果，獲評審一致青睞。

黃偉晉坦言「那是我比賽得分最高的一首歌」，也意外地迎來歌唱之路的高峰，連唐綺陽都認為氣質很像，炎亞綸笑問：「陳雷大哥好像沒有什麼接班人，那你……」，讓黃偉晉緊張回說：「不要這樣子！不要想到這邊啦！」讓現場觀眾一陣大笑。

黃偉晉初入演藝圈後加入偶像團體SpeXial，卻一度後悔想放棄。黃偉晉認為，自己出道前原先設想「要好好唱歌」，但SpeXial是以唱跳的動態表演為主，他說「一開始本來是要推掉的」。提及加入團體後被送到韓國生活，比照練習生時數訓練「一天就是12個小時，然後日夜顛倒」，讓同為團體出身的炎亞綸好奇問「那你有試圖要逃掉嗎？」黃偉晉說「中間有過，偷偷哭還是什麼之類的」，後來靠家人朋友鼓勵才撐過去；個性樂天的他也認為「我就是走一步算一步、順其自然的人」。

邱鋒澤在新加坡出生，父母親是商人，為了一圓音樂夢，選擇放棄家族事業，來台定居、發展，他說：「其實真的很感謝我爸媽這麼支持我，讓我勇敢地去追我想要做的事情。」隨著星路大開，斜槓主持、開音樂公司，邱鋒澤笑道「每次要匯款時就心好痛」，原來他當老闆要發給員工薪水，也因為過程不只跑銀行，還有許多瑣碎的行政事物，坦承「有時候很掙扎」，但也認為「這會變成靈感的來源，或讓自己看事情的格局比較不一樣」。

黃偉晉單飛後因緣際會與邱鋒澤、婁峻碩等人組成「五堅情」，也因「凹嗚狼人殺」節目單元爆紅，各樣演出都獲觀眾喜愛，在「五堅情」裡黃偉晉認為「很舒服啊！我們一起出來都很吵」，還覺得跟大夥講一整天的幹話「很棒！真的很療癒」；邱鋒澤則說「我們5個人一起出來的時候，不太像是工作啦，真的是在玩」。以上將於今（30日）晚9時在公視播出。YAHOO TV、中華電信MOD也將在晚10時跟播上架。