捷克組合克蕾切可娃（後）、西妮雅可娃拿下2022澳網女雙冠軍。（美聯社）

在一場將近3小時的對壘，捷克組合克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova）展現大滿貫冠軍實力及長期合作的默契，在2022年澳洲網球公開賽女雙決賽克服第一盤讓出的劣勢，倒吃甘蔗連下兩盤，6比7（3）、6比4、6比4力克哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）／巴西哈德瑪雅（Beatriz Haddad Maia），捷克組合收下兩人合作的第4座四大賽冠軍、也是第1座澳網金盃。

克蕾切可娃和西妮雅可娃從青少年時期就合作雙打，而克蕾切可娃更是單、雙打都成績不錯的好手，去年在法網包辦單、雙打冠軍，今年澳網在女單也有8強成績，「雙娃」合作多年場上、場下感情都好，因此比賽中就算面對劣勢，也都互相鼓勵對方走出低潮，再找回贏球契機，賽後兩人發表感言時，都感謝彼此陪伴，以及團隊、家人、朋友的愛和協助。

去年澳網克蕾切可娃和西妮雅可娃也打進過決賽，當時未能留住勝利，今年終於拿到進入職業後首座澳網女雙冠軍，克蕾切可娃致詞時再度提到2017年因為癌症病逝的恩師、1998年溫布頓女單冠軍諾沃娜（Jana Novotna），讓現場氣氛相當感人。

這兩年全球受到新冠肺炎疫情影響，許多國際賽事延期或取消，但澳網官方努力讓賽事進行，加上疫苗覆蓋率提高，現在也能開放球迷進場看球，4位女將都很感謝所有工作人員讓賽事圓滿落幕，謝謝觀眾的加油聲帶來力量，都很期盼明年再回到澳洲墨爾本挑戰。