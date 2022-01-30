新北警30秒拖走違規小黃 網嘲諷原來是「快拖部隊」。

一輛計程車27日違停於新北市中和區中安街178巷，中和警分局警員會同拖吊業者取締，僅利用30秒時間即將車輛拖離，網友將影片上傳至臉書社團掀起熱議，網友嘲諷，「有夠像F1賽車的換胎團隊！」「快拖部隊！」警方則澄清，為避免影響他人，執法均依規定需快速排除違規車輛。

網友在臉書社團「爆廢公社」上傳中和警分局拖吊違規計程車影片，約30秒時間，拖吊業者即將違停的計程車貼封條、架設輔助輪拖離。影片在網路中掀起熱議，數千則留言討論。

網友表示，拖吊業者架設輔助輪的手術根本有夠像F1賽車的換胎團隊。也有網友嘲諷，以前常聽新聞中報導提到快打部隊壓制犯罪，原來警察也有「快拖部隊！」有夠專業。

中和警分局表示，依據《道路交通管理處罰條例》第56條1項1款予以舉發拖吊；全程依據新北市拖吊作業流程執行，包含現場舉發拖吊，現場拍照、貼封條、架設輔助輪、原處地板留有被拖吊車輛之車號、拖吊保管場名稱及保管場電話號碼皆同步作業。

此外，現場實施拖吊作業人員有3人，拖吊移置過程時間迅速，因年節期間，民眾返鄉過年，交通車流量大，未避免違規車輛影響用路民眾的使用權益，警方執法均依規定，並需快速排除違規車輛，恢復交通順暢。