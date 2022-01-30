炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》（《36題》）新春繼續開張！3集特別節目不只有趣味訪談，更以「愛的較量」為主題，讓明星們飆汗搶紅包。除夕夜邀來臺語益智節目《全家有智慧》林美秀、阿松；《全明星運動會》錢薇娟、江宏傑；旅遊節目《愛玩客》小鐘、鮪魚，這些主持人互爆節目搭檔秘辛。初一則是有曾國城、卜學亮、屈中恆、鍾欣凌、楊銘威、于子育、吳以涵來場「戲精大考驗」。初二有「五堅情」陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒，以及一日組合「奇天大憲」蔡昌憲、楊奇煜、周予天互尬才藝，要讓觀眾從除夕到年初二（1／31～2／2）每晚都笑鬧過新年！

在《36題》除夕夜特別節目上，眾星進行「奔跑吧！隊友」遊戲搶紅包過程，沒想到阿松跑到一半，計步器就脫腳而飛，而炎亞綸跑得氣喘吁吁，讓Sandy說「很多偶像體力都很不好」，最後竟然是小鐘以黑馬之姿取勝。專業運動員出身的江宏傑竟然「突槌」落敗，讓搭檔錢薇娟也扳起臉，連炎亞綸都說「玩遊戲到現在，錢姊都還是給人家一種比較嚴肅的感受」，錢薇娟也大嘆「表現那麼差，怎麼會笑得出來呢」，讓現場笑翻。

錢薇娟與江宏傑《全明星》中各自是領隊，在相互競爭對戰也不手軟，《36題》節目上重現一場水彈生存戰比賽，只見錢薇娟死命攻擊，江宏傑落荒而逃，讓唐綺陽直呼「很狂！」，Sandy也說「很像戰地記者的畫面」；錢薇娟回想比賽實況說「打到我後面的那個槍托都已經都掉了」，讓炎亞綸忍不住回「我婉拒貴節目真的是一個明智的選擇」。

而小鐘與鮪魚也回顧在搭檔的《愛玩客》最難忘的富士山外景拍攝，小鐘幫已經沒有體力的鮪魚揹了包包，產生相互扶持的情誼，最後兩人成功攻頂。鮪魚也說「很感謝小鐘哥，在我的心目中他真的就像我的家人一樣」，讓炎亞綸問「你過年這次是去她家嘛？」，小鐘趕緊撇清「她媽媽她爸爸我都很熟啦」。

林美秀與阿松在《全家有智慧 》主持四季多下來，已是無話不聊、默契十足的搭檔；林美秀腰痛，阿松還會推薦整脊師傅，不只幫忙打電話，林美秀說「最感動的是他還在那等我」，也說「他真的算是我弟弟的感覺」。

在《全明星》裡錢薇娟、江宏傑各自擔綱藍、紅隊領隊，展現運動員出身的專業與氣勢，《36題》節目上兩位領隊彼此也互道真心話。江宏傑認為在第一季、第二季「一直在錢姐身上學習一個領袖的精神；她給整個團隊是一種很堅定、很有信心的氛圍」，錢薇娟也打趣說「他第三季真的進步太多了，畢竟他有一個這麼好的學習的榜樣」。

在錄製節目時遭遇婚變，團隊成員也給江宏傑最大溫暖，錢薇娟提及江宏傑的人生關卡表示「我們幾乎是絕口不提，但是都陪伴在旁邊」，也認為江宏傑在這個事件裡處理得非常好，她說「我們常遇到問題跟困難時，要怎麼去面對它，是要困難地去越過它，還是很優雅地轉身？我雖然虛長幾歲，但在他身上我有很好的學習」。江宏傑認為那段時間，不論是錢薇娟或整個團隊都對他很好，他有感地說「我覺得多餘的關心，對我來說真的會壓力很大，但大家很讓我做自己，給我很大的空間去發揮，我很謝謝他們」。

《36題愛上你》春節特別節目，1月31日至2月2日每晚9時，公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10時跟播上架。