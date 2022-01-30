北韓30日試射2017年以來射程最遠飛彈。

北韓今（30）日上午再度發射飛彈，南韓及日本均指平壤可能發射的是中遠程彈道飛彈（Intermediate-Range Ballistic Missile，IRBM），射程可達日本群島及美國關島，這是2017年以來，北韓所發射射程最遠的一枚飛彈，針對北韓今年以來第7度射彈，南韓、日本、美國都予以譴責，指控平壤違反聯合國決議。

綜合韓聯社、共同社報導，北韓今日上午朝東部海域發射不明飛行器，後續韓國聯合參謀本部表示，上午7時52分，北韓從北部內陸慈江道一帶朝東海發射中遠程彈道飛彈，射程為800公里，最高高度達2000公里。

日本內閣官房長官松野博一也證實，北韓今日試射的可能是中程或遠程彈道飛彈，研判飛彈最終落在日本專屬經濟區（EEZ）外的海域，射程可能涵蓋整個日本群島、甚至抵達美國關島。

日本防衛大臣岸信夫表示，這枚飛彈顯然採「高飛軌道」（lofted trajectory）發射，顯示飛彈是以一定角度發射以達到高空，因而限制了飛行距離。

美國有線電視新聞網（CNN）引述英國智庫國際戰略研究所（IISS）軍事專家鄧普西（Joseph Dempsey）指出，如果這枚飛彈從正常遠地點（apogee）發射，最大射程將落在3500公里至5500公里之間，那就會是一枚中遠程彈道飛彈。

CNN指出，美國也評估北韓今日發射中遠程彈道飛彈。

匿名南韓軍官透露，北韓今日發射的飛彈速度達16馬赫，似乎與2017年試射的「火星-12型」（Hwasong-12）中程彈道飛彈相似。

這是北韓今年以來第7度發射飛彈，如果韓日研判正確，這將是北韓自2017年11月自稱發射洲際彈道飛彈（ICBM）以來，至今試射的最大型武器以及射程最遠的飛彈。

在北韓發射發彈後不久，韓聯參主席元仁哲將軍隨即與韓美聯合軍司令部司令、美國陸軍上將拉凱麥雷（Paul J. LaCamera）通話，確保韓美堅定的聯防態勢。目前南韓軍方正在進一步分析北韓今日的發射行動，包括釐清使用的是固態燃料火箭或液態燃料火箭。

針對北韓發射中遠程飛彈，南韓、日本及美國同聲譴責。南韓總統文在寅今日上午緊急召開國家安全保障會議（NSC），譴責平壤違反聯合國安理會決議，文在寅指出當前局勢與2017年北韓先後試射中程、遠程彈道飛彈、加劇朝鮮半島緊張局勢的狀況類似，他說從當時至今，平壤表明對話意志，並且遵守暫緩核試驗及試射洲際彈道飛彈的承諾，如果確定北韓今日發射中遠程彈道飛彈，那麼首爾將可視平壤「接近毀約」。

日本首相岸田文雄也批評北韓違反聯合國安理會決議，「我們強烈譴責，並向北韓提出強烈抗議。」日本政府也針對北韓發射飛彈召開國安會議。

路透社報導，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）稍早發布聲明譴責北韓，呼籲平壤克制進一步破壞穩定的行為，美國國務院發言人也表示，此舉代表北韓大規模殺傷性非法武器及彈道飛彈計畫所構成的威脅，呼籲平壤持續進行對話。

日本政府分析，北韓今日可能發射的是中程以上彈道飛彈。

邁入2022年，平壤擴大測試飛彈，官媒朝中社20日指出，北韓將加強對美防禦，並且評估「重啟一切暫停活動」，考慮重啟包括核試驗、發射洲際飛彈等目前中斷的活動。

鄧普西指出，今日的試射顯示北韓可能正在這麼做，北韓自2018年中止測試遠程及核試後，便只限縮在試射短程及中程彈道飛彈。

韓聯社引述部分專家指出，北韓今日試射飛彈的舉動可能是最終部署能打擊關島、乃至美國本土的遠程彈道飛彈的努力之一。

日本放送協會（NHK）報導，針對北韓今日再射飛彈，日本前海上自衛隊司令香田洋二指出，平壤自2018年與華府展開會談以來，主要專注研發短程彈道飛彈，這次試射射程較遠的飛彈，可解讀成明確的方針轉變，可能代表平壤有意再度與美進行軍事對決，在軍事力量及核武器研發背景下展現與美國進行談判的態度。

他警告未來北韓很有可能試射劃過日本上空的飛彈。